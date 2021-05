58 Erstplatzierungen und 34 Spitzenpositionen in vier Peer-Gruppen in "The Planning Survey 21" erzielt

OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für Unternehmen weltweit, gab bekannt, dass das Unternehmen in der jährlichen Planning Survey des Business Application Research Center (BARC) in den vier Peer-Gruppen "Financial Performance Management Products", "Global Vendors", "Large/Enterprise-Wide Implementations" und "Performance Management Specialists" erstklassige Ergebnisse erzielt hat.

OneStream erzielte in den vier Peer-Gruppen 58 Erstplatzierungen und 34 Spitzenpositionen. Das Unternehmen wurde anhand verschiedener KPIs gemessen, darunter Geschäftsvorteile, Projekterfolg, Geschäftswert, Preis-Leistungs-Verhältnis, Vendor Support, Support des Implementierungspartners, Produktzufriedenheit, Datenintegration und Kundenerfahrung.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von allen befragten Nutzern eine 100-prozentige Empfehlungsbewertung gegenüber 97 Prozent im Jahr 2020.

"Die Leistung von OneStream in der diesjährigen Planungsumfrage spiegelt das Engagement und die Mission des Anbieters wider, einen 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Die einheitliche, erweiterbare Plattform und das Datenmodell von OneStream unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen für die finanzielle und operative Planung und das in beliebig großem Maßstab und für das gesamte Unternehmen. Diese Kombination aus Finanzkontrolle und operativer Relevanz bietet Unternehmen die Möglichkeit, Planungsprozesse auf einer einzigen Plattform und einer Benutzererfahrung zu vereinheitlichen, was für den Finanzbereich immer wichtiger wird, um sich an schnelle Marktänderungen anpassen", sagte Dr. Christian Fuchs, Senior Vice President und Leiter Data Analytics Research bei BARC.

Die von November 2020 bis Februar 2021 durchgeführte Umfrage "The Planning Survey 21" versammelte Antworten von 1.422 Personen, die 21 Produkte oder Produktgruppen analysierten. Die Umfrage untersucht das Feedback der Benutzer zur Auswahl und Nutzung von Planungslösungen anhand von 29 Kriterien (KPIs), darunter Geschäftsvorteile, Projekterfolg, Geschäftswert, Empfehlung, Kundenzufriedenheit, Kundenerfahrung, Planungsfunktionalität und Wettbewerbsfähigkeit.

"OneStream fühlt sich geehrt, auch in diesem Jahr in der BARC-Planungsumfrage wieder Bestnoten zu erhalten", sagte Tom Shea, CEO von OneStream. "Finanzleiter stehen weiterhin vor beispiellosen geschäftlichen Herausforderungen und wir sind entschlossen, ihnen dabei zu helfen, diese Unsicherheit mit unserer erstklassigen Technologie zu bewältigen. Diese Anerkennung ist ein echter Beweis für das Potential am Markt, die anhaltende Nachfrage nach unserer Lösung und unser Engagement für 100%igen Kundenerfolg."

Den zusammenfassenden Bericht zu OneStream finden Sie hier.

Über BARC

Das Business Application Research Center (BARC) ist Branchenanalyst und Beratungsunternehmen für Unternehmenssoftware mit den Schwerpunkten Business Intelligence Analytics, Datenmanagement, Enterprise Content Management (ECM), Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP).

BARC-Analysten unterstützen Unternehmen seit mehr als 20 Jahren bei Strategie-, Organisations-, Architektur- und Softwareevaluierungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.barc-research.com

Informationen zu "The Planning Survey 21"

Die Umfrage "The Planning Survey 21" basiert auf Ergebnissen der weltweit größten und umfassendsten Umfrage unter Anwendern von Planungssoftware-Lösungen, die zwischen November 2020 und Februar 2021 durchgeführt wurde. Insgesamt beantworteten 1.422 Personen die Umfrage, wobei 1.151 eine Reihe detaillierter Fragen zur Nutzung eines bestimmten Produkts beantworteten. Insgesamt werden 21 Produkte (oder Produktgruppen) detailliert analysiert.

Weitere Informationen zur Umfrage finden Sie auf der BI Survey-Website.

Über OneStream-Software

OneStream Software bietet eine marktführende intelligente Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzabläufen reduziert. OneStream setzt das Potential des Finanzmanagements frei, indem es Prozesse des Corporate Performance Management (CPM) wie Planung, Budgetierung und Forecasting, Finanzabschluss Konsolidierung, Berichterstattung und Analysen durch eine einzige, erweiterbare Lösung vereinheitlicht. Wir versorgen das Unternehmen mit finanziellen und betrieblichen Einblicken, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Alles in einer Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich kontinuierlich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt und entsprechend skaliert.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global und IGSB unterstützt wird. Mit über 700 Kunden, 200 Implementierungspartnern und über 800 Mitarbeitern besteht unsere Hauptaufgabe darin, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.onestreamsoftware.com.

