Wie wäre Dieselgate ausgegangen mit einem Gesetz zum Schutz von Informanten? Warum Ehrlichkeit, Transparenz und Wahrhaftigkeit so wichtig sind - und wie sie sich in der Praxis direkt umsetzen lassen. Ende 2021 ist es soweit. Dann läuft die Frist dafür ab, die Whistleblower-Richtlinie der EU in nationales Recht umzusetzen. Derzeit mehren sich die Stimmen, Unternehmen nicht mehr als unbedingt nötig zu belasten. Nachvollziehbar auf der einen Seite, ...

