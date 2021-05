Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt sind am Donnerstag im Vormittagshandel keine grossen Bewegungen auszumachen. Nach den beiden vorangegangenen Rekordtagen hielten sich die Anleger etwas zurück, heisst es im Handel. Auch gebe es nur wenig Impulse. Erst am Nachmittag dürften verschiedene US-Konjunkturzahlen voraussichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...