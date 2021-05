De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) weitet die Goldvorkommen auf der ohnehin schon riesigen Hemi-Entdeckung erneut aus. Dieses Mal geht es um die so genannte Falcon-Zone des gewaltigen Goldsystems, in der man laut dem Unternehmen starke Vererzung bis in 300 Meter vertikale Tiefe nachgewiesen hat! Erweiterungsbohrungen auf Falcon erbrachten unter anderem: - 20.3m @ 1,4g/t Gold ab 491.5m und in HERC580D- 11.8m ...

