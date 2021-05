Vaduz (ots) - Bundesrätin Viola Amherd, Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerung und Sport (VBS), empfing am Donnerstag, 27. Mai 2021 Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni zu einem Antrittsbesuch. Die zwei Ministerinnen diskutierten aktuelle Fragen im Bereich des Bevölkerungsschutzes, bei dem Liechtenstein und die Schweiz eng zusammenarbeiten. Sie tauschten sich des Weiteren zur Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten und der Bewältigung der ausserordentlichen Lage aufgrund der Covid-19-Pandemie aus.



Bundesrätin Amherd erläuterte zudem ihre Einschätzung zur Bedrohungslage der Schweiz, und unterstrich die Bedeutung der Bekämpfung der Cyber-Kriminalität als zentrales Anliegen. Ein Sicherheitspolitischer Bericht des Bundesrates, der sich mit diesbezüglichen Fragestellungen auseinandersetzt, befindet sich in der Schweiz derzeit in der Vernehmlassung.



