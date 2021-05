Baltimore (ots/PRNewswire) - Prosit Sole Biotechnology, ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Proteintherapeutika entwickelt, gibt heute bekannt, dass es die erste klinische Phase-I-Studie beim Menschen ("FIH") mit PSP001 in den USA begonnen hat. PSP001 ist eine neuartige, lang wirkende und potente Interferon-Lambda-Chimäre zur Injektion. Die erste Dosis wurde am 25. Mai 2021 verabreicht.Die Typ-III-Interferone (IFN's), auch Interferon-Lambda's (IFN?'s) genannt, stellen eine neue Ergänzung der IFN-Familie dar. Ihr einzigartiger Rezeptor IFN?R1 ist besonders häufig an den Barriereoberflächen, wie den Atemwegen, dem Magen-Darm-Trakt und der Leber zu finden. Nicht redundant zu Typ-I-Interferonen (IFNalpha und IFN?), zeigen IFN?'s einzigartige antivirale und immunmodulatorische Aktivitäten. Prosit Sole Biotechnology entwickelt PSP001 für die Behandlung von chronischer Norovirus-Enteritis bei Empfängern von hämatopoetischen und soliden Organtransplantaten."Chronische Norovirus-Enteritis bei immungeschwächten Patienten ist ein dringender ungedeckter medizinischer Bedarf. Es gibt keine zugelassenen Therapien für diese schwächende Krankheit", sagt Hongyu Liu, PhD, CEO von Prosit Sole Biotechnology. "Wir entwickeln PSP001 auch aktiv für weitere Indikationen wie chronische Hepatitis B."Pressekontakt:Cindy YuE-Mail: cindy.yu@prositsole.com010-62975234Quelle: Prosit Sole BiotechnologyWeitere Informationen finden Sie auf http://www.prositsole.com/Original-Content von: Prosit Sole Biotechnology (Beijing) Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156084/4925900