DJ Altmaier: Können in einigen Monaten wieder alte Stärke erreichen und übertreffen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht Deutschland und Frankreich in guter wirtschaftlicher Verfassung für die Zeit nach der Corona-Krise. Bei einer Video-Pressekonferenz nach einer Tagung des Deutsch-Französischen Wirtschafts- und Finanzrats sagte Altmaier, "dass wir imstande sein werden, in einigen Monaten wieder die alte Stärke zu erreichen und zu übertreffen". Bei dem Videotreffen sei darüber gesprochen worden, "wie wir die Wirtschaft nach Ende der Pandemie und nach Aufhebung der Beschränkungen schnell wieder hochfahren und stärken können". So wolle man mehr Anreize für private Investitionen und für Innovationen geben.

Altmaier verwies auf mit Frankreich auf den Weg gebrachte, so genannte IPCEI-Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse im Bereich Wasserstoff oder Cloud. Angesichts weltweiter Knappheit bei Mikroprozessoren und Halbleitern wolle man auch in diesem Bereich ein gemeinsames europäisches Projekt auf die Beine stellen, und es werde zudem geprüft, "ob und wie" man ein solches Projekt auch im Bereich der Pharmaprodukte schaffen könne, weil dieser Bereich nach der Pandemie besondere Bedeutung haben werde. "Halbleiter sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts", betonte Le Maire. "Wir müssen es schaffen, unsere Wirtschaft unabhängig von Drittanbietern zu machen."

