In Bezug auf die nächsten Schritte zur Lockerung der Maßnahmen in Großbritannien, stellte der britische Premierminister Boris Johnson fest, dass man Entscheidungen so schnell wie möglich treffen werden. Er merkte jedoch an, dass man die Daten abwägen müsse, wie Reuters berichtet. Weitere Punkte "Wir sehen eine Zunahme von Fällen der indischen Variante." ...

