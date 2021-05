DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW sieht langsamere Erholung als im vergangenen Sommer

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im Mai auf 110 Punkte zugelegt, das Institut rechnet aber insgesamt mit einer langsameren Wirtschaftserholung als noch im Sommer vergangenen Jahres und einem Plus der Wirtschaftsleistung um 2 Prozent im zweiten Quartal. Im April lag der Wert des Konjunkturbarometers für dieses Quartal noch bei 107 Punkten. Nachdem die Lockdown-Maßnahmen die Wirtschaftsleistung zum Jahresauftakt noch spürbar gebremst hätten, zeichne sich mit dem anhaltenden Rückgang der Fallzahlen eine wieder raschere Gangart ab.

Commerzbank: Deutsches BIP steigt im zweiten Quartal um 2,5 Prozent

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen rechnet trotz des Rückgangs der gewerblichen Umsätze im April um 1,1 Prozent damit, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um 2,5 Prozent wachsen wird. Solveen weist in einem Kommentar darauf hin, dass dieses Minus auf ein Plus von mehr als 6 Prozent im März folge, sodass der April-Wert mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt des ersten Quartals liege. "Zudem sind in den vergangenen Wochen die Einschränkungen für die Wirtschaft mit den fallenden Infektionszahlen bereits gelockert worden, und weitere Schritte in diese Richtung zeichnen sich bereits ab", schreibt Solveen.

De Guindos: Physische Klimarisiken für Euroraum-Banken konzentriert

Die physischen Klimarisiken für die Stabilität der Euroraum-Banken sind nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos stark auf bestimmte Länder konzentriert. De Guindos wies bei einer Konferenz von Europäischer Zentralbank (EZB) und EU-Kommission darauf hin, dass spanische Banken Kredite über rund 330 Milliarden Euro an Unternehmen vergeben haben, die hohen physischen Klimarisiken ausgesetzt sind. Italienische Banken kommen auf gut 300 Milliarden Euro, französische auf knapp 200 Milliarden und deutsche auf gut 150 Milliarden Euro.

RWI: Belebung in Europa lässt Containerumschlag steigen

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im April saisonbereinigt um 2,4 Punkte auf 127,1 gestiegen. "Nach einer kurzen Verschnaufpause im Winter steigt der Index damit das zweite Mal in Folge wieder recht deutlich", erklärte das RWI. Einen bedeutenden Anteil daran haben den Angaben zufolge die im Nordrange-Index erfassten europäischen Häfen.

Maas: Aus für EU-Verhandlungen mit der Schweiz "heftiger Rückschlag"

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich enttäuscht über die Entscheidung der Schweiz gezeigt, die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen zu den beiderseitigen Beziehungen zu beenden. Dies sei "ein wirklich heftiger Rückschlag", sagte Maas beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Lissabon. Damit würden "die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz schwieriger werden".

Maas droht Lukaschenko mit großer "Sanktionsspirale" der EU

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko mit massiven Wirtschaftssanktionen der EU gedroht. Ohne ein Einlenken Lukaschenkos würden Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges nur "der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein", warnte Maas beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Lissabon. Ziel sei es dann, "die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus mit Sanktionen ganz erheblich" zu treffen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Mai Verbrauchervertrauen 112,3 (Apr: 103,6)

Schweden Mai Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 104,3

Schweden Apr Handelsbilanz Überschuss 1,8 Mrd SEK

Schweden Apr Exporte 130,8 Mrd SEK

Schweden Apr Importe 129,0 Mrd SEK

