Lieber Börsianer, hierzulande bahnt sich eine Fusion der Superlative im DAX an. So hat das Immobilien-Unternehmen Vonovia dem Konkurrenten Deutsche Wohnen ein Übernahmeangebot vorgelegt. Insgesamt will der Übernehmer 52 Euro je Anteilsschein bezahlen. Der Vorstand der Deutsche Wohnen hält dieses Angebot offenbar für angemessen und wird seinen Aktionären die Annahme der Offerte empfehlen. Es handelt ...

