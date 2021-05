Infografik: Deutsche legten 2020 europaweit mit Abstand am meisten Geld zurück, doch sind bei Durchschnittsvermögen international weit abgeschlagen [PR] • Bundesbürger legten 2020 388,5 Milliarden Euro auf die hohe Kante• Sparquote stieg im Corona-Krisenjahr 2020 auf 23,48 % (2019: 18,42 %) • Bei Pro-Kopf-Vermögen ist Deutschland international allerdings weit abgeschlagenDie Bürger in Deutschland legten im vergangenen Jahr 388,5 Milliarden Euro auf die hohe Kante. Damit landen sie in Europa unangefochten ...

