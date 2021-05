Die BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt hat im ersten Quartal einen Periodenüberschuss nach Steuern von 10,9 Mio. Euro verzeichnet. Wie die Bank am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, lag dieser Wert deutlich über jenem des Vorjahres, als der Periodenüberschuss 2,5 Mio. Euro ausmachte. Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum Jahresende leicht auf 9,868 Mrd. Euro.Bei vielen Kunden sei eine Aufbruchsstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...