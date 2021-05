Der Baukonzern Strabag hat im 1. Quartal 2021 eine um 2 Prozent geringere Leistung von 2,7 Mrd. Euro erwirtschaftet. Der Auftragsbestand erreichte mit 20,1 Mrd. Euro (+13 Prozent im Vergleich zum 31.3.2020) einen neuen Rekordwert. CEO Thomas Birtel: "Das erste Mal in unserer Konzerngeschichte übersteigt der Auftragsbestand die Marke von 20 Mrd. Euro. Ausschlaggebend sind Großprojekte in Deutschland und Großbritannien, aber auch kleinere Projekte, etwa im weiterhin stabilen Wohn- und Bürobau". Der Vorstand geht weiterhin davon aus, im Geschäftsjahr 2021 eine Leistung leicht über Vorjahresniveau zu erzielen, also über 15,4 Mrd. Euro. Angesichts der aktuellen Preisentwicklungen für Baumaterialien in allen Kernmärkten, sei die ...

