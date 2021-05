Bisher sind knapp 4,3 Millionen Dosen in der Schweiz verabreicht worden. Rund 1,5 Millionen Menschen sind vollständig geimpft.Altdorf - Am Samstag trifft eine weitere Million Impfdosen gegen Covid-19 in der Schweiz ein. Das kündigte Bundesrat Alain Berset am Donnerstag in Altdorf UR an. Die Lieferung kommt demnach von Moderna. Berset zeigte sich sehr zufrieden mit dem Impftempo. Bisher sind knapp 4,3 Millionen Dosen in der Schweiz verabreicht worden. Rund 1,5 Millionen Menschen sind vollständig geimpft.

