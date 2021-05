Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis rennt seit ein paar Wochen schon wieder ein ganzes Stück aufwärts. Wie weit könnte das Edelmetall noch steigen? Zertifikate-Experte Anouch Wilhelms, Société Générale, erklärt, was den Goldpreis zuletzt angetrieben hatte und mit welcher weiteren Entwicklung zu rechnen ist. Welche Möglichkeiten bieten sich an, außer dem physischen Besitz, gerade aus dem Produktbereich, was wird da gerade nachgefragt? Welche Vorteile haben Turbo-Optionsscheine und worauf muss man dabei besonders achten? Mehr dazu im vollständigen Interview.