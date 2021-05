DJ Boeing zahlt Millionen zur Streitbeilegung um 737-Produktionsprobleme

Von Andrew Tangel

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat einer Millionenstrafe wegen Produktionsproblemen bei Flugzeugen des Typs 737 zugestimmt. Bei dem mit der US-Luftfahrtbehörde FAA vereinbarten Vergleich zahlt der US-Flugzeughersteller laut Mitteilung 17 Millionen US-Dollar. Die Einigung betrifft Probleme in der Fertigung des Flugzeugs während der Zeit 2015 bis 2019. Die Boeing Co habe zugestimmt, die internen Qualitätskontrollen zu verbessern.

Der mit der FAA erzielte Vergleich steht nicht in Zusammenhang mit Abstürzen zweier Maschinen des Typs 737 Max Ende 2018 und Anfang 2019. Boeing war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

May 27, 2021

