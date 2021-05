Frühestens in fünf Jahren will die Europäische Zentralbank (EZB) den "Digital Euro" einführen. Der wird nach aktueller Konzeptlage nicht auf der Blockchain basieren und an konventionelle Bankkonten gebunden sein. Aus dem Umfeld der Notenbank hat das Handelsblatt einige Eckpunkte zum nahezu fertigen Konzept einer europäischen Digitalwährung erfahren. Demnach soll der digitale Euro auch "Digital Euro" heißen. Die EZB wolle sich die Markenrechte an dem Begriff sichern. Der Digital Euro: So langweilig wird er werden Neben dem vorhersehbaren Namen bleibt der "Digital Euro" auch ansonsten jedweder disruptiven ...

