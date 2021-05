Chicago (ots/PRNewswire) - Das kombinierte Lösungsportfolio bietet umfassendere Optionen zur Bereitstellung einer kompletten Kundenerfahrung-Syndigo, ein in Chicago ansässiges, führendes SaaS-Produktinformations- und Syndikationsunternehmen und ein Portfoliounternehmen von Summit Partners und The Jordan Company, gab heute die Übernahme von Riversand bekannt, einem führenden Anbieter von Cloud-nativen SaaS-Lösungen für Master Data Management (MDM) und Product Information Management (PIM). Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.Mit der Übernahme baut Syndigo seine Position als globaler Anbieter von End-to-End-Lösungen für Produktinformationen aus und ergänzt sie um erweiterte PIM-Funktionen sowie flexibles MDM über mehrere Domänen und Systeme hinweg. Die Übernahme ermöglicht es Syndigo außerdem, seine kundenspezifischen Syndizierungs- und Analysefunktionen für den Kundenstamm von Riversand bereitzustellen und so einen nahtlosen Informationstransfer über das gesamte Produkt-Ökosystem hinweg zu ermöglichen."Diese Partnerschaft wird unseren Kunden auf der ganzen Welt unzählige Möglichkeiten eröffnen", sagte Paul Salay, der CEO von Syndigo. "Die Kombination der Expertise von Riversand in MDM und PIM mit den führenden Fähigkeiten von Syndigo in den Bereichen Enhanced Content, Syndication und Datenanalyse bedeutet mehr Daten und bessere Daten für alle unsere Kunden.""Beide Unternehmen sind der festen Überzeugung, dass unsere fast 14.000 Kunden nur dann erfolgreich sein können, wenn wir Produktinformationslösungen anbieten, die für Marken, Einzelhändler und Distributoren gleichermaßen geeignet sind", so Salay weiter. "Unsere Konnektivität und die zusätzlichen Funktionen zwischen den beiden Lösungen werden weiterhin dazu beitragen, die Geschwindigkeit der Markteinführung für unsere Kunden zu maximieren. Wir freuen uns darauf, unsere Geschäfte gemeinsam weltweit auszubauen.""Wir haben darüber nachgedacht, wie wir unseren Kunden helfen können, ihr Wachstum zu beschleunigen, und kamen zu dem Schluss, dass Syndigo ideal geeignet ist, um die gesamte Lieferkette für Produktinformationen zu verbessern", so Riversand-Mitbegründer und CEO Upen Varanasi. "Unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner bilden ein Team, das eine Fülle und Breite an Funktionalität bietet, die in der Branche ihresgleichen sucht. Gemeinsam mit Syndigo werden wir die Daten, die durch ihre verschiedenen Bereiche und Systeme fließen, noch weiter verbessern."Riversand wurde im Januar 2021 als Leader im Gartner Magic Quadrant für Master Data Management-Lösungen anerkannt und hat ein starkes Partner- und Allianznetzwerk aufgebaut, das seine technologischen Fähigkeiten weiter ergänzt und seine internationale Reichweite erhöht. Mithilfe der Komplementarität der vielfältigen Angebote von Riversand und Syndigo werden ihre Kunden zukünftig weltweit attraktivere Kundenerlebnisse liefern können: Sie erhalten die Möglichkeit einer Optimierung von Produkt- und Stammdatenmanagement-Strategien mittels einer End-to-End-Lösung.Informationen zu SyndigoSyndigo erleichtert den Commerce, indem es die effiziente Übertragung von Produktinformationen durch sein Netzwerk von Marken und deren Kunden unterstützt. Das Unternehmen stellt anschauliche Produkt- und Nährwertinformationen, Bilder und andere digitale Medien zur Verfügung, die durch tiefgehende Analysefunktionen unterstützt werden, um ansprechende Markenerlebnisse online und im Geschäft zu ermöglichen. Über die integrierte Plattform von Syndigo, den Content Experience Hub, können Kunden Produktinhalte über das weltweit größte Handelsnetzwerk von Marken und Empfängern veröffentlichen, verwalten, syndizieren und prüfen.Syndigo beliefert weltweit mehr als 12.000 Hersteller und 1.750 Einzelhändler und Vertriebsunternehmen in vielen wichtigen Konsumgüterbranchen, darunter Lebensmittel, Foodservice, Gebrauchsgüter, Heimwerker-/DIY-Produkte, Heimtierprodukte, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Automobil, Bekleidung und Gesundheitsprodukte. Weitere Informationen finden Sie unter www.syndigo.com.Hier erfahren Sie mehr über diese Ankündigung: https://www.syndigo.com/riversand/Informationen zu RiversandRiversand bietet eine Master Data Experience Platform (MDxP), die es Kunden ermöglicht, ihre Daten durch intelligente Einblicke, Automatisierung und Multi-Domain-SaaS-Lösungen zu nutzen. Die MDxP-Plattform von Riversand ist der Motor, der die Kunden bei der digitalen Transformation durch verbesserte geschäftliche Flexibilität, schnellere Akzeptanz und verbesserte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen unterstützt. Riversand hat die Vision, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kunden besser kennenzulernen, Produkte schneller zu vermarkten, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und ihre Geschäfte intelligenter zu führen. Besuchen Sie https://www.riversand.com/ für weitere Informationen und folgen Sie @RiversandMDM auf Twitter und Riversand auf LinkedIn.Informationen zu Summit PartnersSummit Partners wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für alternative Anlagen, das derzeit mehr als 23 Milliarden Dollar in Wachstumskapital (growth equity), festverzinsliche Wertpapiere (fixed income) und Public Equity anlegt. Summit Partners investiert in Wachstumssektoren und hat bereits in mehr als 500 Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und weiteren Wachstumsindustrien investiert. Diese Unternehmen haben mehr als 160 Börsengänge durchgeführt, und mehr als 200 wurden durch strategische Fusionen und Verkäufe übernommen. Summit hat Partnerschaften mit mehr als zwei Dutzend Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Consumer geschlossen, darunter Brooklinen, Klaviyo, Solo Stove, Philz Coffee, Quay Eyewear, Reverb.com, Sezane, TinyPrints, VeriShip, MercuryGate und vente-privee.com. Summit unterhält Niederlassungen in Nordamerika und Europa und investiert in Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.summitpartners.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.Informationen zu The Jordan CompanyTJC (www.thejordancompany.com)wurde 1982 gegründet und ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 1987 Fonds mit ursprünglichen Kapitalzusagen von mehr als 11 Mrd. US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen kann auf eine 38-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der es in zahlreiche Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen investiert und zu ihrem Wachstum beigetragen hat, darunter Unternehmen im Industrie-, Transport- und Logistiksektor, im Gesundheitswesen und in der Konsumgüterbranche sowie Telekommunikations-, Technologie und Versorgungsunternehmen. Das leitende Investmentteam arbeitet seit über 20 Jahren zusammen und wird von der Operations Management Group unterstützt, die 1988 gegründet wurde, um operative Verbesserungen in Portfoliounternehmen einzuleiten und zu unterstützen. TJC hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält außerdem ein Büro in Chicago.In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Summit Partners als SEC-registrierter Anlageberater tätig. In Großbritannien wird dieses Dokument von Summit Partners LLP herausgegeben, einem von der Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Unternehmen. Summit Partners LLP ist eine in England und Wales unter der Nummer OC388179 eingetragene Kommanditgesellschaft mit Sitz in 11-12 Hanover Square, London, W1S 1JJ, Großbritannien. Dieses Dokument dient ausschließlich dazu, Informationen über die potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten von Summit Partners für potenzielle Portfoliounternehmen bereitzustellen.Pressekontakt:Patrick NiersbachSenior Vice PresidentMarketingpatrick.niersbach@syndigo.com312.766.7416Original-Content von: Syndigo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135309/4926107