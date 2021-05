Original-Research: USU Software AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu USU Software AG



Unternehmen: USU Software AG

ISIN: DE000A0BVU28



Anlass der Studie: Researchstudie (Update)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 33,65 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann



- Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen

- Starke Beratungs- und SaaS-Umsätze

- Prognosen und Kursziel bestätigt



Nachdem die USU Software AG in 2020 neue Umsatz- und Ergebnisrekordwerte erreicht hatte, ist die Entwicklung des ersten Quartals 2021 als eine Fortsetzung davon zu betrachten. Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von +3,7 % auf 27,18 Mio. EUR (VJ: 26,21 Mio. EUR) wurde der Wert des starken Vorjahresquartals übertroffen und damit ein neuer Q1-Rekordwert erreicht.

Die gestiegene Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten hatte dabei insbesondere zu einem Anstieg der Beratungserlöse um +11,7 % auf 16,56 Mio. EUR (VJ: 14,83 Mio. EUR) geführt. Daraus hatte sich aber auch eine verstärkte Produktnachfrage ergeben. Da mittlerweile der Produktverkauf überwiegend als SaaS erfolgt, legten die wiederkehrenden Umsätze (SaaS/ Wartung) ebenfalls um +5,6 % aus 8,20 Mio. EUR (VJ: 7,77 Mio. EUR) zu. Die höheren SaaS-Umsätze gehen zu Lasten der einmaligen Lizenzerträge, die sich um -35,7 % auf 2,18 Mio. EUR (VJ: 3,39 Mio. EUR) reduziert haben.

Der neue Umsatz-Rekordwert wurde auf Ergebnisebene von einem neuen Bestwert begleitet. Dabei verbesserte sich das bereinigte EBIT um +10,3 % auf 2,17 Mio. EUR (VJ: 1,97 Mio. EUR) und die dazugehörige bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich auf 8,0 % (VJ: 7,5 %). Der nur moderate Kostenanstieg steht unseres Erachtens mit einer rückläufigen Anzahl an Neueinstellungen in Verbindung. Bereits in den vergangenen Berichtsperioden hatte die USU Software AG den Personalbestand deutlich ausgebaut, um für das erwartete Wachstum gut gerüstet zu sein. Zudem dürfte ein Teil der Sachkosten, auch pandemiebedingt, noch auf niedrigem Niveau liegen.



Sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene ist der USU Software AG damit ein guter Start in das neue Geschäftsjahr gelungen. Vom aktuellen Standpunkt aus, ist die vom Management mit dem Geschäftsbericht 2020 publizierte und aktuell bestätigte Guidance gut zu erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr wird unverändert mit einem leichten Umsatzwachstum und einem bereinigten EBIT zwischen 9 - 10 Mio. EUR gerechnet. Mittelfristig sollen bis 2024 ein durchschnittliches Umsatzwachstum in Höhe von 10 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 13-15 % erreicht werden. Die angestoßene Digitalisierung bei Geschäftsprozessen sollte auch nach der Pandemie andauern und wir gehen davon aus, dass die USU Software AG weiterhin stärker als der Markt wachsen wird.



Auch wir bestätigen unsere Prognosen und rechnen für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von +7,8 % auf 115,71 Mio. EUR und in den Folgejahren mit jeweils zweistelligen Wachstumsraten. Unser erwartetes bereinigtes EBIT in Höhe von 9,85 Mio. EUR liegt innerhalb der Unternehmens-Guidance. Für die kommenden Geschäftsjahre unterstellen wir unverändert einen kontinuierlichen Margenanstieg.



Im Rahmen der damit unveränderten Prognosen und DCF-Bewertungsmodells liegt das von uns ermittelte Kursziel weiterhin bei 33,65 EUR je Aktie. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau liegt derzeit ein Aufwärtspotenzial von ca. 25 % vor und wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22521.pdf



