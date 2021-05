Saalfelden Leogang (ots) - Saalfelden Leogang trägt vom 11. bis 13. Juni 2021 erstmals einen Doppel-Weltcup für die beiden Aushängedisziplinen des Mountainbikesports, Cross Country und Downhill, aus - und das auch wieder vor Zuschauern! Der Kartenvorverkauf läuft.12 Jahre nachdem die letzten Weltcupbewerbe im olympischen Cross Country auf österreichischem Boden in Schladming ausgetragen wurden, kommen Laura Stigger, Max Foidl und Co. just kurz vor den Olympischen Spielen wieder in den Genuss eines Heimweltcups. Denn erstmals sind neben den Downhill-Entscheidungen auch die Cross Country-Weltcupbewerbe Teil des Out of Bounds-Festivals in Saalfelden Leogang.Selbstredend, dass die für Tokio nominierten Profis diesen Auftritt nutzen möchten, um im vorletzten Rennen vor den olympischen Spielen Selbstvertrauen zu tanken. Mona Mitterwallner, die im vergangenen Jahr in Leogang WM-Gold bei den Juniorinnen holte, dominierte in der bisherigen Saison die U23-Klasse und freut sich ebenfalls auf die Rückkehr auf ihre Gold-Strecke im Epic Bikepark Leogang.Weltcup-Comeback von Vali HöllFür die Downhill-Elite ist das Out of Bounds Festival zugleich der Start in die Weltcupsaison 2021. Hier versucht Lokalmatadorin Valentina Höll, die sich bei der WM im Oktober 2020 als Favoritin vor dem Rennen verletzt hatte, im ersten Saisonbewerb ein Comeback. Der Steirer David Trummer tritt als Vize-Weltmeister des Vorjahres an. Auch die deutsche Athletin Nina Hoffmann ist am Start.600 - 700 Zuschauer auf SitzplätzenEs gibt aber noch mehr gute Neuigkeiten für den Doppel-Weltcup. Endlich werden beim Mercedes-Benz UCI Mountainbike Weltcup auch wieder Zuschauer erlaubt sein. Auf der für 1.400 Personen ausgelegten Tribüne im Zielraum werden 700 (Cross Country) bzw. 600 Fans (Downhill) zugelassen. Die Sitzplätze bieten einen guten Blick auf die Rennstrecke sowie auf die Videoleinwand. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet, erhältlich sind die Tickets auf der offiziellen Webseite des Out of Bounds-Festivals: www.mtb-weltcup.at.UCI Mountainbike Weltcup Leogang 2021Doppel-Weltcup Premiere in Saalfelden Leogang mit ZuschauernDatum: 12.06.2021Ort: Bikepark LeogangHütten 39, 5771 Leogang, ÖsterreichUrl:http://www.mtb-weltcup.atJetzt Tickets sichern: Out of Bounds Festival (https://www.mtb-weltcup.at/)Pressekontakt:Saalfelden Leogang Touristik GmbH0043 6582 70660info@saalfelden-leogang.atwww.saalfelden-leogang.comOriginal-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53241/4926122