Der amerikanische Automarkt erhält einen neuen Schwenk. Die Gerüchte, wonach APPLE an einen eigenständigen autonomen Pkw denkt, werden seit Monaten herumgereicht, aber nicht bestätigt. Abzuzeichnen beginnt sich jedoch dies, wenn auch nur als Gerücht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit: Gebastelt wird an einem Dreieck. APPLE liefert die Technik aus der Forschung in Cupertino (Kalifornien). GM liefert die Produktion des Autos, aber unklar ist im Moment noch, wer die technischen Ideen von APPLE ähnlich umsetzt wie im Fall des Smartphones FOXCONN in Taiwan. Das ist im Moment die noch unklare Adresse. Gelingt dieses Dreieck, gewännen GM und APPLE den durchschlagenden Erfolg in der weiterführenden Autotechnik des autonomen Fahrens. Klare Arbeitsteilung auf jeweilige Kompetenzen verteilt. Kursziele bis 90 $ werden von den großen Investmentbanken der Wall Street bereits genannt. Wer weiß mehr? Wir hatten die GM-Positionen bereits aufgestockt und wiederholen dies. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 21! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 21:



Themen u.a.:++ Notenbanken auf dem Hochseil! ++ Rohstoff-Hausse auf dem Höhepunkt?++ VW: Neues Kursziel! ++ SIEMENS ENERGY vor Großauftrag? ++ PATRIZIA IMMOBILIEN als Gegenmodell ++ PUMA in Zugzwang++ VOXELJET setzt auf 3D ++ NEXI: Fintech-Champion ++ GM: Was läuft da mit APPLE?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de