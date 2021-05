Bereits zum zweiten Mal ist der Kaffee Future diesen Monat nach oben ausgebrochen und hat ein neues "intraday" Jahreshoch bei 157,20 Cent markiert. Damit stieg der Rohstoff auf den höchsten Stand seit 2017. Ein weitere Anstieg ist aufgrund der aktuellen Situation nicht ausgeschlossen.Kaffee beendete die letzte Handelswoche mit einem Gewinn von über 3,5 Prozent und schloss bei 150,25 US-Cent. Kaffee schaffte somit in den letzten sieben Wochen sechs Mal auf Wochenbasis im Plus zu schließen, was die ...

