Elon Musk glänzte zuletzt eher mit seinen Kommentaren rund um Bitcoin und Co, statt neue Akzente bei Tesla zu setzen. Probleme in China und steigende Konkurrenz kommen hinzu. Lohnt sich antizyklisch der Einstieg?Irgendwie wird man in den letzten Wochen das Gefühl nicht los, Elon Musk hätte seinen Spaß daran gefunden, mit seinen Tweets eher die Kryptowährungen Bitcoin und Dogecoin auf Berg- und Talfahrt zu schicken, statt sich um seine eigene Firma Tesla zu kümmern. Sind Musk vielleicht die Ideen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...