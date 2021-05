An der Börse fehlt aktuell etwas Dynamik. Die Indizes laufen auf hohen Niveaus eher seitwärts und wollen weder weiter nach oben noch wirklich korrigieren. Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Dabei ist bei den Unternehmen selbst durchaus einiges los. Amazon hat sich quasi "James Bond" gekauft bzw. das Filmstudio MGM, das die Rechte an dieser Reihe hält. Vielleicht sehen wir den neuen Bond-Film bald auf Amazon-Prime. Starke Zahlen gab es indes von Hornbach und Nvidia. Die Kurse reagieren aber eher zurückhaltend. Bei Bayer geht es wieder einen Schritt zurück, nachdem ein US-Gericht mal wieder dafür sorgt, dass die Glyphosat-Akte noch nicht geschlossen werden kann. Ganz andere Sorgen hat Flatexdegiro. Der Broker kommt kaum noch mit dem Öffnen neuer Konten nach. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.