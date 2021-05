DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. Mai (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Adler Group SA, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+9,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+6,9% gg Vj 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: -4,5% gg Vm/+39,4% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+18,7% gg Vj 08:45 FR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Pressestatement zur Projektauswahl für ein großes EU-Wasserstoffprojekt, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Tele Columbus AG, Online-HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,8 zuvor: 110,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +11,1 zuvor: +10,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,1 vorläufig: -5,1 zuvor: -8,1 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 11:00 DE/Schaltbau Holding AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Online-HV *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +4,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -14,9% gg Vm zuvor: +21,1% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 69,0 zuvor: 72,1 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 83,0 1. Umfrage: 82,8 zuvor: 88,3 *** 17:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Gespräch bei Online-Seminar von Florence School of Banking und Finance on the topic *** - GB/G7, virtuelles Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure *** - NL/Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), Entscheidung über Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Jugendliche (12-15 Jahre) - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00) - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Moody's); Irland (S&P); Schweiz (Moody's); Türkei (S&P) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

