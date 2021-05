DJ SPD-Fraktion: Koalition verständigt sich auf Lieferkettengesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich nach Angaben der SPD-Fraktion über den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zum Lieferkettengesetz verständigt. "Damit bekommt Deutschland das stärkste Lieferkettengesetz in Europa", erklärte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast. "Mit dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten bringen wir eines der schwierigsten und wichtigsten Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode über die Ziellinie."

Was auf den ersten Blick abstrakt klinge, werde jetzt sehr schnell konkret. Unternehmen sollen demnach dafür sorgen, dass es in ihrer gesamten Lieferkette nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. "Wir bekommen ein Lieferkettengesetz, das wirkt", meinte Mast. Auf den letzten parlamentarischen Metern seien noch wesentliche Verbesserungen gelungen. Mit der Einbeziehung ausländischer Unternehmen habe man den Anwenderkreis deutlich ausgedehnt und sorge für fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen - "egal, ob die Konzernmutter in Deutschland oder woanders ist".

Der Betriebsrat als zentrales Vertretungsorgan der Belegschaft bekomme zusätzliche Mitbestimmungsrechte. "Was jetzt vorliegt, wird unternehmerisches Handeln vom Kopf auf die Füße stellen und für fairen Wettbewerb sorgen", sagte Mast. Wer bislang schon ethisch, moralisch und sozial anständig gewirtschaftet habe, könne sich bestärkt sehen. "Alle anderen müssen umdenken."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2021 09:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.