Berlin (ots) - Die Bewältigung der Covid-19-Pandemie hat eine große menschenrechtliche Dimension: Neben dem Schutz des Lebens und dem Recht auf Gesundheit sind weitere Grund- und Menschenrechte direkt oder indirekt von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Die zur Bekämpfung der Pandemie getroffenen Maßnahmen werfen eine Reihe verfassungsrechtlicher Frage auf.Das Deutsche Institut für Menschenrechte lädt gemeinsam mit Amnesty International, Brot für die Welt, dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) zur Online-Diskussion über menschenrechtliche Lösungsansätze ein. Mit dabei sind Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und Susanne Hennig-Wellsow, Parteivorsitzende der Linken.Wann: Montag, 31. Mai 2021, ab 14 UhrWo: Online-Videokonferenz (Anmeldung: https://covid19-menschenrechte.de )Wir twittern live von der Veranstaltung unter Covid19MenschenrechteProgramm: Teil I: Fachgespräch14 Uhr: Covid-19 als Herausforderung für den Rechtsstaat, mit Dr. Ulf Buermeyer, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und Prof. Dr. Hans Hofmann, Leiter Abteilung V (Staats-, Verfassungs- und Verwaltungsrecht) im Bundesinnenministerium14.45 Uhr: Staatliches Handeln in der Pandemie diskriminierungsfrei gestalten - Auswirkungen der Maßnahmen auf vulnerable Gruppen, mit Ferda Ataman, Vorsitzende Neue deutsche Medienmacher, Elke Breitenbach, Senatorin für Integration Arbeit und Soziales, Berlin, und Nele Allenberg, Abteilungsleiterin Inland/Europa, Deutsches Institut für Menschenrechte15.45 Uhr: Menschenrechtliche Maßstäbe für eine globale und faire Verteilung der Covid-19 Impfstoffe, mit Dr. Miriam Saage-Maaß, Leiterin Programm Wirtschaft und Menschenrechte beim ECCHR, Archal Prabhala, AccessIBSA, und Dr. Ralph Nack, Partner Kanzlei NoerrTeil II: Debatte "Anforderungen an die Politik - Spitzenpolitikerinnen und Menschenrechtsorganisationen im Gespräch" (17:00 - 19:00 Uhr)Runde 1:Susanne Hennig-Wellsow, Ko-Parteivorsitzende DIE LINKEMarkus N. Beeko, Generalsekretär Amnesty International DeutschlandWolfgang Kaleck, Generalsekretär ECCHRRunde 2:Saskia Esken, Parteivorsitzende SPDDr. Klaus Seitz, Leiter Abteilung Politik, Brot für die WeltProf. Dr. Nora Markard, Vorstand Gesellschaft für FreiheitsrechteRunde 3:Annalena Baerbock, Parteivorsitzende Bündnis 90/Die GrünenMarkus N. Beeko, Generalsekretär Amnesty International DeutschlandProf. Dr. Beate Rudolf, Direktorin Deutsches Institut für MenschenrechteModeration: Michaela Küfner, Chefkorrespondentin Deutsche WelleWeitere Infos finden Sie auf https://covid19-menschenrechte.dePressekontakt:Ute Sonnenberg, 2. PressesprecherinTelefon: 030 259 359 - 453E-Mail: sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51271/4926195