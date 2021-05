Der branchenübergreifende Green-Tech-Abverkauf der vergangenen Monate hat auch den einstigen Highflyer Orsted schwer getroffen. Doch die Aussichten für den dänischen Weltmarktführer bei Offshore-Windparks sind unverändert gut. Für das Großprojekt in Südkorea gibt es nun Unterstützung, das schafft auch neue Wasserstoff-Fantasie.1,6 Gigawatt an Offshore-Windenergie will Orsted in Südkorea entwickeln. 2026 oder 2027 soll die Inbetriebnahme erfolgen. Dabei kann der Konzern künftig auf die Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...