Baden-Baden (ots) - Nach 616 Ausgaben endet die "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" im Juni und macht den Weg frei für eine neue Sendung, an der die Redaktion gemeinsam mit dem Comedian und Entertainer arbeitet. Die neue Show soll den vor allem im Digitalen erfolgreichen Format-Kosmos um Pierre M. Krause ergänzen. Hier hat er vor allem mit der "Kurzstrecke" auf Youtube sowie "Krause kommt" in der ARD-Mediathek und im SWR Fernsehen seinen festen Platz. Nach der kreativen Sommerpause kommt Pierre M. Krause im Herbst mit seiner neuen Show zurück ins Programm.Am Sonntag, 6. Juni 2021, um 22:30 Uhr im SWR Fernsehen wird die letzte neue Folge der "Pierre M Krause Show" zu sehen sein. Alle Pierre M. Krause-Fans können sich zudem auf weitere Ausgaben der "Kurzstrecke" sowie "Krause kommt" in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/krause-kommt/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xNTM3NTIyOA/) sowie auf Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCrskHS7NMZb_ntBJ3qevN-w) freuen.