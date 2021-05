Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie der Lufthansa. Die Gewerkschaft Verdi hat vor einem Kahlschlag bei der Flugzeugwartung der Lufthansa Technik gewarnt. Die 100-prozentige Lufthansa-Tochter mit Sitz in Hamburg bestätigte am Donnerstag, dass sie die Stationen Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Hannover sowie Teilbetriebe in Hamburg und Frankfurt nicht mehr fortführen will. Es seien 780 von den 1350 Arbeitsplätzen im Wartungsbereich unmittelbar bedroht, erklärte Verdi-Sekretär Frank Hartstein. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Fokus. Steigende Zinsen gab es lange nicht mehr und sie wären für die Commerzbank ein Segen. Durch den Fokus auf das klassische Kreditgeschäft hängt das Finanzinstitut stark vom Marktniveau ab. Die Renditen amerikanischer und auch europäischer Staatsanleihen zogen seit 2021 teils stark an, nun gibt es einen Dämpfer. Denn die Zinsen steigen in der Regel nur dann, wenn die Inflation zulegt. Aussagen von US-Währungshütern hatten bereits tags zuvor die Inflationssorgen in der weltgrößten Volkswirtschaft ein wenig zerstreut.