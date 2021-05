DJ MÄRKTE USA/Zaghafte Käufe nach guten Jobdaten - Nasdaq im Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Überwiegend freundlich zeigen sich die Aktienindizes an der Wall Street am Donnerstag zum Start. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,7 Prozent auf 34.550 Punkte, der S&P-500 legt um 0,3 Prozent zu, während der Nasdaq-Composite 0,1 Prozent nachgibt. Konjunkturdaten vor Handelsstart zeichnen ein gemischtes Bild: De wöchentlichen Jobdaten fielen besser aus als erwartet und sorgen für Erleichterung. Umgekehrt war es beim Auftragseingang langlebiger Güter, der unter den Prognosen hereinkam.

Das Dauerthema Inflation bleibt dem Markt erhalten. Einerseits herrscht die Angst, dass die US-Notenbank wegen der Teuerung und der boomenden Wirtschaft zu einer Kehrtwende gezwungen werden könnte. Andererseits verteidigten zuletzt zahlreiche Notenbanker den lockeren geldpolitischen Kurs, auch wenn bei den Börsianern die Skepsis wächst, ob die Fed dies durchhalten kann.

Laut Chefvolkswirt Ludovic Subran von Allianz lauert der Aktienmarkt in einer abwartenden Haltung. Die Anleger suchten nach Klarheit, die indes noch nicht zu bekommen ist. So haben sich die Indizes in den vergangenen Wochen stark volatil gezeigt - je nach der Tagesmeinung der Investoren, ob die Geldpolitik locker bleibt oder gestrafft wird.

Aktuell deutlich steigende Renditen zeigen an, dass zumindest gegenwärtig wieder auf eine geldpolitische Wende gesetzt wird - dies zumal sich am Vorabend Randal Quarles zu Wort gemeldet hat, stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank für die Bankenaufsicht. Er sei offen für eine Debatte über eine Verringerung der Anleihekäufe. Dies drückt auch auf den Technologiesektor.

Dollar General leichter - Best Buy gesucht

Vor Handelsbeginn haben Dollar General und Best Buy mit Unternehmenszahlen aufgewartet. Die Warenhauskette Dollar General hat nach Umsatz und Ergebnis über Erwarten die Ziele nach oben genommen. Die Aktie gewinnt 1,6 Prozent. Die Aktien des Unterhaltungs- und Computer-Elektronikhändlers Best Buy steigen nach starken Zahlen um 3,8 Prozent.

Ford bauen ihre Vortagesrally aus und steigen nochmals um 2,4 Prozent. RBC-Capital-Analyst Joseph Spak zeigt sich nun zuversichtlich zu der Aktie. Er habe mehr Zutrauen in die Finanzziele und sehe den Elektro-Lkw F-150 Lightening als "Wasserscheide" für Ford und die gesamte Branche.

Bereits am Vorabend kamen Zahlen von Nvidia und Workday. Die Titel des Chipherstellers Nvidia sinken um 0,8 Prozent, obwohl das Unternehmen Rekord-Quartalsumsätze und -gewinne erzielt hat. Da Nvidia als einer der klaren Gewinner der Cononabeschränkungen gilt, war im Kurs bereits Vieles eingepreist, seit Jahresbeginn betrug das Plus 20 Prozent.

Nach seiner eintägigen Erholung bewegt sich der Dollar momentan kaum vom Fleck. Beim Ölpreis stehen weiter die Gespräche zur Revitalisierung des iranischen Atomabkommens im Blick. Bei erfolgreichen Verhandlungen ist mit einem umfänglichen zusätzlichen Angebot aus dem Iran zu rechnen. Andererseits stützt die Tatsache, dass die großen Ölproduzenten ihr Angebot nicht ausgeweitet haben.

Bei Gold sehen Teilnehmer eine Verschnaufpause nach dem kräftigen Vortagesschub, als der Preis je Feinunze im Verlauf erstmals seit Januar wieder über 1.900 Dollar gestiegen war. Die Sorge wegen einer möglichen geldpolitischen Straffung drückt Teilnehmern zufolge auf den Preis des zinslosen Goldes.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.550,40 0,66 227,35 12,89 S&P-500 4.208,43 0,30 12,44 12,04 Nasdaq-Comp. 13.726,40 -0,08 -11,60 6,50 Nasdaq-100 13.671,28 -0,23 -31,46 6,08 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 3,1 5 Jahre 0,82 3,9 0,78 46,1 7 Jahre 1,26 3,0 1,23 61,4 10 Jahre 1,61 3,8 1,58 69,7 30 Jahre 2,30 3,7 2,26 64,9 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2180 -0,11% 1,2225 1,2215 -0,3% EUR/JPY 133,38 +0,22% 132,97 132,98 +5,8% EUR/CHF 1,0972 +0,20% 1,0960 1,0991 +1,5% EUR/GBP 0,8600 -0,40% 0,8620 0,8629 -3,7% USD/JPY 109,49 +0,32% 108,77 108,86 +6,0% GBP/USD 1,4162 +0,29% 1,4181 1,4158 +3,6% USD/CNH (Offshore) 6,3783 -0,05% 6,4351 6,4343 -1,9% Bitcoin BTC/USD 40.115,01 +2,61% 39.666,76 41.724,11 +38,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,31 66,21 +0,2% 0,10 +36,7% Brent/ICE 68,64 68,87 -0,3% -0,23 +33,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.889,42 1.896,63 -0,4% -7,21 -0,4% Silber (Spot) 27,57 27,73 -0,6% -0,15 +4,5% Platin (Spot) 1.175,50 1.194,50 -1,6% -19,00 +9,8% Kupfer-Future 0,00 4,53 0% 0 +28,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2021 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.