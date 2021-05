Vaduz (ots) - Am Donnerstag, 27. Mai stattete Regierungsrätin Dominique Hasler dem österreichischen Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Heinz Fassmann, in Wien einen Antrittsbesuch ab. Das Treffen bildete den Abschluss der Antrittsbesuche von Regierungsrätin Hasler bei ihren Spiegelministern in Österreich.Anlässlich des Arbeitsgesprächs mit Bildungsminister Heinz Fassmann begrüsste Regierungsrätin Dominique Hasler die enge Kooperation mit Österreich im Bildungsbereich.Beide Seiten unterstrichen die wesentliche Bedeutung des Abkommens über die Gleichwertigkeit im Bereich der Reifezeugnisse und des Hochschulwesens. Das jüngste Abkommen bildet die Grundlage des gleichberechtigten Hochschulzugangs von Inhabern liechtensteinischer und österreichischer Reifezeugnisse zu sämtlichen Hochschulen beider Staaten. Ebenso sichert das Abkommen die Anerkennung sämtlicher akademischer Grade zwischen den Staaten.Des Weiteren tauschten die Minister ihre Erfahrungen während der COVID-19-Pandemie aus und sprachen über die Chancen und möglichen Auswirkungen der Digitalisierung im Bildungswesen.Im Zusammenhang mit dem Thema Migration wurden Möglichkeiten der Sprachförderung und Integrationsmassnahmen diskutiert.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportGeneralsekretariatT +423 236 63 28Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100871621