Der Photovoltaik-Hersteller will seine neue Serie "Leo" im dritten Quartal auf den Markt bringen. Das Halbzellenmodul mit größeren Wafern wird in Leistungsklassen bis 400 Watt verfügbar sein.Mit seiner neuen Modulserie "Leo" will Aleo Solar künftig Produkte bis 400 Watt für private und gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen anbieten. Das Hauptprodukt "Leo 400 W" habe eine weiße Rückseitenfolie, wobei der Photovoltaik-Hersteller auf größere Wafer im Halbzellen-Design und Multi-Busbar-Technologie setze, teilte er in dieser Woche mit. Auch eine "Full-Black"-Version, also mit schwarzer Rückseitenfolie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...