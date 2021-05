First Graphene (ASX FGR / WKN A2ABY7) setzt verstärkt auf Wachstum, wie zuletzt dem Newsflow zu entnehmen war. Der Graphenproduzent finanziert dies jetzt über eine Platzierungsvereinbarung mit dem institutionellen Investor Specialty Materials Investments, LLC. Insgesamt kann die Gesellschaft so auf bis zu 8 Mio. Dollar zu greifen. Specialty Materials wird dabei 5 Mio. Dollar an First Graphene zahlen und dafür Aktien ...

