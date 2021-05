EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

ASMALLWORLD AG schliesst Partnerschaft mit der Doyle Collection



27.05.2021 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) schliesst Partnerschaft mit der Doyle Collection Zurich, 27.05.2021 - Die ASMALLWORLD AG schliesst eine neue Partnerschaft mit der Doyle Collection und nimmt vier Hotels der Gruppe in ihr Angebot auf. Von heute an können die Hotels in London, Dublin und Washington auf der ASMALLWORLD Collection, der high-end Online-Hotelbuchungsplattform des Unternehmens, gebucht werden. Die neuen Hotels bieten Kunden somit noch mehr erstklassige Optionen, wenn sie diese beliebten Reiseziele besuchen. Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie eine neue Partnerschaft mit der Doyle Collection eingegangen ist. Die ASMALLWORLD Collection (www.asmallworldcollection.com), die high-end Online-Hotelbuchungsplattform des Unternehmens, hat daraufhin vier neue Hotels der Doyle Gruppe in ihr Angebot aufgenommen. Die neu hinzugekommenen Häuser sind The Marylebone, The Bloomsbury und The Kensington in London sowie The Dupont Circle in Washington D.C. Die neuen Hotels ergänzen das bestehende Angebot und bieten Kunden der ASMALLWORLD Collection eine noch umfassendere Auswahl in diesen beliebten Reisedestinationen. Bei einer Buchung mit der ASMALLWORLD Collection erhalten Kunden zudem auch kostenlos weitere Vorteile wie Zimmer-Upgrades (je nach Verfügbarkeit), £75 F&B-Guthaben, Frühstück für zwei Personen, Early Check-in und Late Check-out. "Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden nun Zugang zu diesen herausragenden Hotels der Doyle Collection bieten können, und dies inklusive toller Buchungsvorteile, ganze ohne zusätzliche Kosten", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher. ASMALLWORLD Collection hat kürzlich 1'000 Hotels erreicht und wächst weiter Die ASMALLWORLD Collection ist eine high-end Online-Hotelbuchungsplattform und bietet seinen Kunden unter dem Motto "Hotels we Love with Extraordinary Benefits" Zugang zu einer handverlesenen Auswahl der Besten Hotels der Welt, welche mit kostenlosen Zusatz-Benefits gebucht werden können. Diese Benefits umfassen Vorteile wie Zimmer-Upgrades, 100 US-Dollar F&B-Guthaben oder Late Check-Out, und dies ganz ohne zusätzliche Kosten. Der Service steht sowohl ASMALLWORLD-Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern offen (www.asmallworldcollection.com). Zusätzlich zu den genannten Vorteilen können Kunden bei der Buchung über die ASMALLWORLD Collection Treuepunkte bei vier der weltweit führenden Treueprogramme sammeln. Die teilnehmenden Programme sind World of Hyatt, Marriott Bonvoy, Hilton Honors und Shangri-La Golden Circle. Das Sammeln von Treuepunkten bei diesen Programmen ist normalerweise auf die eigenen Websites der Partner beschränkt und ist somit ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Online-Reisebüros. Die ASMALLWORLD Collection startete ihr Angebot im Juli 2020 mit knapp 600 Hotels. Seitdem wurden mehr als 400 Hotels in das hochklassige Hotelportfolio aufgenommen. Das Angebot wird auch in Zukunft kontinuierlich ausgebaut werden, um Kunden noch mehr Buchungsoptionen in bestehenden wie auch neuen Reisedestinationen zu bieten. ASMALLWORLD ist Mitglied von Virtuoso, dem Netzwerk führender Luxusreisebüros, sowie vieler der weltweit angesehensten Preferred-Travel-Agency-Programmen, darunter Hyatt Privé, Marriott Stars/Luminous, Hilton Impresario und Shangri-La Luxury Circle. Weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldcollection.com. Über The Doyle Collection Das Herzstück der Doyle Collection ist der herzliche Service, der aus dem traditionellen Familienbesitz stammt und den Hotels die Vertrautheit eines Member Clubs und die Intimität eines privaten Anwesens verleiht. Jedes der acht Hotels - alle Landmark-Gebäude in unvergleichlicher Stadtlage - hat seine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit, die in der jeweiligen Nachbarschaft verwurzelt und einem authentisch Stil treu ist. Innovation und kontinuierliche Investitionen sorgen für ein boutiqueartiges, kosmopolitisches und doch lokales Gefühl - wie in den hochklassigen Restaurants, Bars und Veranstaltungsräumen der Doyle Collection zu sehen ist - während das Erbe den Charakter der Vision von informellem Luxus, zeitlosem Stil und dem besten Gästeerlebnis prägt. Weitere Informationen finden Sie unter www.doylecollection.com. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Löwenstrasse 40

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

