Provider Betsoft ist deutschen Spielern vor allem durch seine zahlreichen Slots wie Stampede, Take the Bank und Chilli Pop ein Begriff. Allerdings bieten viele Onlinespielhallen auch die durchaus bemerkenswert vielen Karten- und Tischspiele des Entwicklers an. Dazu zählen viele Blackjack-Spiele und...

Den vollständigen Artikel lesen ...