US-Präsident Joe Biden will einer Zeitung zufolge für das kommenden Fiskaljahr 2022 einen Haushalt mit einem Umfang von sechs Billionen Dollar vorschlagen. Die Summe solle bis 2031 auf 8,2 Billionen Dollar steigen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente.

Den vollständigen Artikel lesen ...