Wer einen Monatschart wie aus dem technischen Bilderbuch sehen möchte, sollte die Aktie von Microsoft wählen. Doch nicht nur die langfristige Zeitachse bietet eine interessante Ausgangslage. Was jetzt noch in den Papieren steckt und welche Strategie langfristig überzeugt. Von Manfred RiesDer Aktienkurs von Microsoft geht am Mittwoch leicht schwächer aus dem Handel und beschließt den Tag bei 251,49 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...