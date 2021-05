DJ XETRA-SCHLUSS/Konsolidierungstag - Bayer wird Glyphosat-Debakel nicht los

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag ging der DAX 0,3 Prozent tiefer bei 15.407 Punkten aus dem Handel. Für einen Ausbruch nach oben fehlt dem Aktienmarkt die Kraft, Rücksetzer werden weiterhin schnell für Käufe genutzt. Am Anleihenmarkt ging es nach unten, die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren rentiert aber mit minus 0,17 Prozent weiterhin im negativen Bereich.

Bayer kann die Roundup-Risiken nicht deckeln

Auch fast drei Jahre nach den ersten verlorenen Schadensersatzklagen in den USA kann Bayer (-5%) den Rechtsstreit um sein Breitbandherbizid Glyphosat nicht abschließen. Der zuständige Bundesrichter in San Francisco ließ am Vorabend auch den zweiten Vorschlag für eine Entschädigung möglicher künftiger Krebspatienten mit der Begründung platzen, sie sei "schlichtweg unvernünftig" für die Betroffenen. Daraufhin reagierte der Konzern in Leverkusen mit dem Ausstieg aus dem Vergleichsverfahren. Der Rückschlag kommt nach Aussage der Analysten von Warburg nicht ganz unerwartet. Der Umgang mit dem Problem möglicher zukünftiger weiterer Schadenersatzforderungen bedürfe nun eines neuen und pragmatischeren Ansatzes.

K+S setzten ihre Rally vom Vortag fort und legten um weitere 5,2 Prozent zu. "Aktuell treiben Aussagen der EU, dass breite Wirtschaftssanktionen gegen Belarus vorbereitet werden", sagte ein Händler. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, schnell über die geplanten Wirtschaftssanktionen gegen Belarus zu entscheiden. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP wies Borrell explizit darauf hin, dass das Land "ein wichtiger Kaliexporteur" sei.

Airbus starten durch

Auf der Gewinnerseite standen die Aktien von Airbus mit einem Plus von 9,1 Prozent. Die angekündigte Produktionssteigerung von Airbus signalisiert nach Einschätzung von Oddo BHF Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Luftfahrtindustrie in Europa nach der Covid-19-Pandemie. Die Analysten hatten zwar eine positive Aussage erwartet, doch sei das Tempo der Beschleunigung deutlich höher als ihre optimistischsten Annahmen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.406,73 -0,28% +12,30% DAX-Future 15.416,00 -0,19% +12,78% XDAX 15.420,98 -0,27% +12,82% MDAX 33.008,81 +0,70% +7,18% TecDAX 3.381,50 -0,69% +5,25% SDAX 16.229,72 +0,18% +9,92% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,82 -43 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 18 12 0 6.688,8 119,4 58,7 MDAX 30 29 1 3.027,7 82,9 40,0 TecDAX 10 20 0 1.566,9 42,5 24,5 SDAX 37 30 3 467,5 19,6 8,3 ===

