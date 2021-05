Zusammen mit Centerra (U.S.) Inc. beginnt Excellon Resources (TSX:EXN, EXN.WT; NYSE:EXN; FRA:E4X2) derzeit ein 2.800 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm auf dem Oakley-Goldprojekt in Idaho. Centerra hat die Option, eine Beteiligung von bis zu 70% am Projekt zu erwerben, indem es unter anderem vor Mai 2026 bis zu 7 Millionen USD an Explorationsausgaben auf dem Projekt tätigt. Gemäß der Optionsvereinbarung ist Centerra ...

