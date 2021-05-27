The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.05.2021
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2021
ISIN Name
AEDFXA1EN018 ADES INTL HLDG PLC VE 1
CA00765F1018 ADVANTAGE OIL + GAS LTD
CA10527B1085 BRAND X LIFESTYLE CORP.
LU0075131606 DEKA-EUR.NEBENWERTE TF(A)
US3698221013 GEN.FIN.CORP(DEL)DL-,0001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2021
ISIN Name
AEDFXA1EN018 ADES INTL HLDG PLC VE 1
CA00765F1018 ADVANTAGE OIL + GAS LTD
CA10527B1085 BRAND X LIFESTYLE CORP.
LU0075131606 DEKA-EUR.NEBENWERTE TF(A)
US3698221013 GEN.FIN.CORP(DEL)DL-,0001
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