The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.05.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2021



ISIN Name

AEDFXA1EN018 ADES INTL HLDG PLC VE 1

CA00765F1018 ADVANTAGE OIL + GAS LTD

CA10527B1085 BRAND X LIFESTYLE CORP.

LU0075131606 DEKA-EUR.NEBENWERTE TF(A)

US3698221013 GEN.FIN.CORP(DEL)DL-,0001

