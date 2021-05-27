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Donnerstag, 27.05.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 659 internationalen Medien
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WKN: A2P2GS ISIN: CA10527B1085 Ticker-Symbol: A1DC 
Frankfurt
20.05.21
08:00 Uhr
0,080 Euro
-0,004
-4,19 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CANADIAN NEXUS TEAM VENTURES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CANADIAN NEXUS TEAM VENTURES CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADES INTERNATIONAL
ADES INTERNATIONAL HOLDING PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADES INTERNATIONAL HOLDING PLC9,7500,00 %
ADVANTAGE ENERGY LTD2,260-5,04 %
CANADIAN NEXUS TEAM VENTURES CORP0,080-4,19 %
GENERAL FINANCE CORPORATION15,4000,00 %
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