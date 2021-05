Shanghai (ots/PRNewswire) - Der weltweit erste weiterentwickelbare SUV, der HiPhi X, wurde in der ersten Maiwoche offiziell seinen zukünftigen Benutzern übergeben. Der HiPhi X wurde von Human Horizons, dem branchenführenden neuen Unternehmen für Mobilität und intelligentes Fahren, entwickelt und hergestellt. Er ist ein Elektrofahrzeug der Weltklasse, das die neuesten technologischen Innovationen mit allen Annehmlichkeiten eines Luxusfahrzeugs kombiniert und gründet damit das neue Fahrzeugsegment TECHLUXE®. Am 8. Mai versammelten sich die Besitzer der HiPhi X Founders Edition in der "HiPhi Plaza" Smart Factory, um an einer Fahrzeugauslieferungszeremonie teilzunehmen, mit der die pünktliche Markteinführung gefeiert wurde. Der HiPhi X ist das weltweit erste in Serie gefertigte, weiterentwickelbare Smart Car mit einer Service Oriented Architecture (H-SOA open electronic architecture).Seitdem die Pläne für den HiPhi X im Juli 2019 erstmals vorgestellt wurden, hat Human Horizons unzählige Stunden in eine rigorose Produktentwicklung und in Tests investiert, um innerhalb von zwei Jahren die Massenproduktion zu erreichen. Lieferzentren in Shanghai, Peking, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou und Yancheng haben bereits mit dem Betrieb begonnen. Bis Ende Mai sollen 85 Experience Center, Delivery Center, Service Center und Service Outlets fertiggestellt sein und bis Ende des Jahres werden es 120 sein.Bei der Übergabezeremonie des Fahrzeugs sagte der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei: "Drei Leitprinzipien kamen beim HiPhi X zum Einsatz: Design definiert durch das jeweilige Einsatzspektrum, Fahrzeug definiert durch Software, Wert definiert durch Co-Kreation. Die pünktliche Auslieferung des HiPhi X ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Anwender und ein neuer Ausgangspunkt für die Co-Kreation mit ihnen. Human Horizons ist bestrebt, unseren Nutzern den bestmöglichen Service für den gesamten Lebenszyklus zu bieten."Die Unterstützung und Betreuung der HiPhi X-Anwender hat für Human Horizons Priorität, und es werden große Anstrengungen unternommen, um einen qualitativ hochwertigen After-Sales-Service online und offline anzubieten. Die Human Horizons HiPhi App ist eine Plattform, um Menschen, Autos, Dienste und Erlebnisse online miteinander zu verbinden. Die App ermöglicht eine intelligente Fernsteuerung des Fahrzeugs, informiert über Ladestationen in der Nähe und ist ein Ort, an dem die HiPhi-Community sich austauschen und wachsen kann. Offline bieten HiPhi Delivery Centers den Nutzern umfassende Dienstleistungen wie Neuwagen-Testfahrten, Finanzierung, Versicherung, Registrierung, Zulassung und visuelle Gestaltung. Die HiPhi Service Center bieten Anwendern direkte Verbindungen zu Beratern, Wartungspersonal, Tür-zu-Tür-Terminservice, Abhol- und Lieferservice, Pannenhilfe und ein Kundendienstzentrum, das rund um die Uhr erreichbar ist.Human Horizons arbeitet mit State Grid, China Southern Power Grid und TELD zusammen, um HiPhi X-Nutzern 150.000 öffentliche Ladestationen in mehr als 300 Städten und wichtigen Autobahnnetzen zur Verfügung zu stellen. HiPhi X Nutzer erhalten zudem eine intelligente interaktive Human Horizons Ladestation, die zu Hause installiert werden kann.Nun, da die Auslieferung des HiPhi X in vollem Gange ist, ist die brandneue "HiPhi Plaza"-Smart Factory voll betriebsbereit und wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 für Besucher geöffnet. Entworfen und gebaut auf den vier Säulen "smart, digital, vernetzt, nachhaltig", setzt das HiPhi Plaza einen neuen Maßstab für die intelligente Fertigung im digitalen Zeitalter und bietet im Rahmen der Transparenzinitiative komplette Führungen durch die Produktionsstätte. Mit einer vollständigen 5G-Abdeckung und der Integration von KUKA C4-Robotern der Weltklasse ist die Fertigung hoch automatisiert und synchronisiert nahtlos zwischen online und offline, um Fahrzeuge in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern.Informationen zu HiPhiHiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.Informationen zu Human HorizonsHuman Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1519848/Photo_1_Hiphi.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1519847/Photo_2_Hiphi.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpgPressekontakt:Cherrie Rao+86-186-1073-5510Cherrie_Rao@hiphi.comOriginal-Content von: HUMAN HORIZONS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132548/4926363