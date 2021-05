Der Rechtsanwalt der Belegschaftsvertretung von MAN Steyr, Hannes Jarolim, weist in einem Brief an VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch darauf hin, dass es neben Siegfried Wolf und seiner WSA Beteiligungs GmbH noch drei weitere Interessenten für den von der Schließung bedrohten MAN-Standort Steyr gibt. Öffentlich bekannt war bisher nur ein Konsortium rund um den Unternehmer Karl Egger (KeKelit).Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...