TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Mai 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Total, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 05/21

07:00 FIN: BIP Q1/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 04/21

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 05/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:30 SWE: BIP Q1/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien, Schweiz

EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Türkei

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesregierung zur Projektauswahl für ein großes EU-Wasserstoffprojekt + Virtuelles Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Videobotschaft von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 10:30 DEU: Online-Dialog "Digitaler Wandel in der Beruflichen Bildung" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 10:30 DEU: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts zu Klagen über Dieselfahrverbote in Hamburg, Kiel und Ludwigsburg 13:00 DEU: "Global Solution Summit"

+ 13.00 Opening Session mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi + 16.45 Beitrag EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni 15:00 EUR: EMA Entscheidung über Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Biontech/Pfizer für Kinder ab 12 - 15 Jahren GBR/HUN: Der britische Premierminister Boris Johnson empfängt den ungarischen Regierungschef Viktor Orban GBR: Fortsetzung virtuelles Treffen der G7-Handelsminister RUS: Kremlchef Wladimir Putin empfängt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zu Krisengesprächen HINWEIS

USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Börsenhandel (bis 20.00 h) °

