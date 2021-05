Der Uhrenhersteller Movado Group Inc. (ISIN: US6245801062, NYSE: MOV) wird seinen Aktionären am 23. Juni 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents ausbezahlen (Record date ist der 9. Juni 2021). Im Januar 2021 nahm Movado die Dividendenzahlung wieder auf (10 Cents vierteljährlich). Im März 2021 wurde die Dividende auf 20 Cents angehoben. Zuvor wurde im Dezember 2019 letztmals eine ...

