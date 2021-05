Bis zu drei Viertel der neuen Fälle können der "indischen Variante" B.1.617.2 zugeordnet werden. Die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken steigt aber nicht - im Gegenteil.London - Nach einem langen Abwärtstrend verzeichnet Grossbritannien wieder mehr neue Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen war am Mittwoch mit 3542 Fällen so hoch wie seit dem 12. April nicht mehr, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Donnerstag sagte. Bis zu drei Viertel der neuen Fälle könnten der Variante B.1.617.2 zugeordnet werden, die zuerst in Indien entdeckt wurde.

