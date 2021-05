ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für National Grid von 1020 auf 1075 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Freshney begründete das neue Kursziel mit seiner Erwartung eines mittelfristig zunehmenden Wachstums der Vermögensbasis. Die Aktie gehöre mit Eon zu seinen beiden bevorzugten Sektorwerten unter den europäischen regulierten Energieversorgern, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

