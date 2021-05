NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach präzisierten mittelfristigen Produktionsplänen auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die bis 2024 avisierte Flugzeugproduktion erscheine fast so, als hätte es Covid-19 nie gegeben, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man könne hinzufügen, dass die Notwendigkeit, die CO2-Emissionen zu senken, das Wachstum wohl nicht aufhalten wird. Er sei aber nicht bereit, so weit zu gehen./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 01:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / 01:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

