FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet vor dem verlängerten Wochenende zum Memorial Day nur ein verkürzter Anleihehandel bis 20.00 Uhr MESZ statt.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen. In Großbritannien ruht der Börsenhandel wegen des Spring Bank Holiday.

TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, hat erneut seine Bereitschaft erklärt, über eine Rücknahme der Anleihekäufe (Tapering) der Zentralbank zu sprechen. "Ich denke, es wäre klug, eher früher als später damit zu beginnen, sanft den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, so dass wir die Wahrscheinlichkeit vermeiden und reduzieren können, dass wir auf der Straße die Bremse betätigen müssen", sagte Kaplan auf CNBC. Der Notenbanker wies darauf hin, dass die Ankäufe von Vermögenswerten durch die Fed das Risiko von Ungleichgewichten im Finanzsektor mit sich bringen können, und dass die Zentralbank dies mit ihren wirtschaftlichen Zielen abwägen muss, während sie monatlich Staats- und Hypothekenanleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar kauft. Etwa 40 Milliarden Dollar dieses Betrags sind für Hypothekenanleihen inmitten eines heißen nationalen Immobilienmarktes bestimmt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +4,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -14,9% gg Vm zuvor: +21,1% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 69,0 zuvor: 72,1 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 83,0 1. Umfrage: 82,8 zuvor: 88,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.209,75 -0,08% Nasdaq-100-Indikation 13.676,50 -0,14% Nikkei-225 29.152,66 +2,11% Hang-Seng-Index 29.195,47 +0,28% Kospi 3.193,74 +0,89% Schanghai-Composite 3.596,07 -0,35% S&P/ASX 200 7.181,40 +1,22%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen wird am Freitag die Karte Konjunkturerholung gespielt. Anleger setzen dabei auf die Budgetpläne von US-Präsident Joe Biden, der Presseberichten zufolge Ausgaben von 6 Billionen Dollar für das Fiskaljahr 2022 anstrebt. Das Themen Inflation und geldpolitische Straffungen treten dabei in den Hintergrund, obwohl Mahner die hohen US-Ausgaben als inflationstreibend ansehen. Die Karte Konjunkturerholung sticht auch bei den Eisenerzpreisen in China, die sich wieder deutlich erholen, nachdem die Preise durch Regulierungsbestrebungen Pekings zuletzt gedrückt worden sind. Händler verweisen auch hier auf die Budgetpläne in den USA. Insgesamt ziehen die Preise für Basismetalle in der gesamten Region an. Der Nikkei-225 führt das Tableau in Asien deutlich an. Gestützt wird der japanische Aktienmarkt von einem zum Dollar schwächelnden Yen. In China, vor allem auf dem Kernland, hinken die Kurse der japanischen Entwicklung hinterher. Aktien der Sektoren Bergbau und Chemie stützen den lokalen Markt. In Seoul wird der Aufwärtstrend getrieben von Titeln aus den Bereichen Automobilbau und Stahl. Analysten verweisen hier auf Hoffnungen, GM werde die wegen Halbleitermangel geschlossenen Fabriken im Land wieder anfahren. In der Folge ziehen Hyundai Motor und Kia jeweils um über 3 Prozent an. Korean Air Lines sinken derweil um 1,6 Prozent, die geplante Übernahme von Asiana Airlines verzögert sich. In Sydney zählt der S&P/ASX-200 zu den festeren Indizes der Region. Analysten betonen, dass die aktuellen Lockdowns in Melbourne nicht mit früheren in der Coronapandemie vergleichbar seien. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft seien weniger dramatisch. Gegen den regionalen Trend fallen die Kurse in Malaysia. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen wegen des aktuellen Corona-Lockdowns.

US-NACHBÖRSE

Salesforce kletterten um 4,2 Prozent, nachdem der cloudbasierte Anbieter von Hilfsmitteln zur Verwaltung von Kundenbeziehungen im ersten Quartal die Schätzungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben hatte. Autodesk (+0,5%) verbuchte im zweiten Quartal Umsatz- und Ergebnissprünge und schlug ebenfalls die Marktschätzungen. Darüber hinaus hob der Software-Entwickler die Gesamtjahresprognose für Erlöse und Abrechnungen an, bei Margen und Ergebnis zeigte sich die Gesellschaft aber nun vorsichtiger als bislang. Nicht gut kamen die Geschäftszahlen von Costco Wholesale (-0,6%) an. Der Großhändler hatte zwar deutlich mehr verdient und umgesetzt und dabei die Vorhersagen des Marktes übertroffen, zugleich warnte die Gesellschaft aber vor steigenden Kosten. Home Depot (+0,4%) macht derweil Fortschritte bei der Errichtung von 150 Verteilzentren bis zum Ende des kommenden Jahren. Weitere Ausschüttungen an die Aktionäre sind zudem möglich.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.464,64 0,41 141,59 12,61 S&P-500 4.200,86 0,12 4,87 11,84 Nasdaq-Comp. 13.736,28 -0,01 -1,72 6,58 Nasdaq-100 13.657,85 -0,33 -44,90 5,97 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,90 Mrd 928 Mio Gewinner 2.104 2.257 Verlierer 1.207 1.082 Unverändert 177 155

Behauptet - Konjunkturdaten zeichneten ein durchwachsenes Bild: Die wöchentlichen Jobdaten fielen besser aus als erwartet, was mit Erleichterung aufgenommen wurde. Umgekehrt war es beim Auftragseingang langlebiger Güter, der unter den Prognosen hereinkam. Das Dauerthema Inflation blieb dem Markt erhalten. Einerseits herrscht die Angst, dass die US-Notenbank wegen der Teuerung und der boomenden Wirtschaft zu einer Kehrtwende gezwungen werden könnte. Andererseits verteidigten zuletzt zahlreiche Notenbanker den lockeren geldpolitischen Kurs, auch wenn bei den Börsianern die Skepsis wächst, ob die Fed dies durchhalten kann. Unter den Einzelwerten profitierten Dollar General (+2,2%) und Best Buy (+1,0%) von guten Unternehmenszahlen. Ford bauten ihre Vortagesrally aus und stiegen nochmals um 7,3 Prozent. RBC-Capital-Analyst Joseph Spak äußerte sich nun zuversichtlich zu der Aktie. Er habe mehr Zutrauen in die Finanzziele und sehe den Elektro-Lkw F-150 Lightening als "Wasserscheide" für Ford und die gesamte Branche. Nvidia sanken um 1,4 Prozent, obwohl der Chipkonzern Rekord-Quartalsumsätze und -gewinne erzielt hatte. Da Nvidia als einer der klaren Gewinner der Coronabeschränkungen gilt, war im Kurs bereits Vieles eingepreist, seit Jahresbeginn betrug das Plus 20 Prozent. Workday verbilligten sich nach Zahlenvorlage um 3,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 2,4 5 Jahre 0,81 2,8 0,78 45,0 7 Jahre 1,25 1,7 1,23 60,1 10 Jahre 1,60 2,1 1,58 68,0 30 Jahre 2,28 1,9 2,26 63,1

Die durchgesickerten Budgepläne von US-Präsident Joe Biden heizten die Inflationssorgen an und trieben die Renditen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:09h % YTD EUR/USD 1,2178 -0,1% 1,2195 1,2196 -0,3% EUR/JPY 133,79 -0,1% 133,94 133,09 +6,1% EUR/GBP 0,8584 -0,0% 0,8585 0,8644 -3,9% GBP/USD 1,4188 -0,1% 1,4201 1,4111 +3,7% USD/JPY 109,86 +0,0% 109,82 109,13 +6,4% USD/KRW 1115,58 -0,2% 1118,11 1116,38 +2,8% USD/CNY 6,3722 -0,2% 6,3833 6,3790 -2,4% USD/CNH 6,3674 -0,1% 6,3735 6,3736 -2,1% USD/HKD 7,7592 -0,0% 7,7605 7,7612 +0,1% AUD/USD 0,7729 -0,2% 0,7742 0,7745 +0,4% NZD/USD 0,7259 -0,5% 0,7295 0,7297 +1,0% Bitcoin BTC/USD 36.916,76 -5,4% 39.040,51 38.213,75 +27,1%

Nach seiner Erholung vom Vortag bewegte sich der Dollar kaum vom Fleck. Der Euro notierte knapp unter 1,22 Dollar, der Dollarindex sank um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,98 66,85 +0,2% 0,13 +38,1% Brent/ICE 69,50 69,46 +0,1% 0,04 +35,2%

Den Ölpreis, der rund 1 Prozent zulegte, stützte der schon am Mittwoch veröffentlichte Rückgang der US-Ölvorräte. Daneben standen weiter die Gespräche zur Revitalisierung des iranischen Atomabkommens im Blick. Bei erfolgreichen Verhandlungen ist mit einem umfänglichen zusätzlichen Angebot aus dem Iran zu rechnen. Andererseits stützte die Tatsache, dass die großen Ölproduzenten ihr Angebot bislang nicht ausgeweitet haben. Allerdings werden die Opec und andere Förderländer in einer Konferenz am Dienstag über die Fördermengen sprechen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.891,75 1.896,70 -0,3% -4,95 -0,3% Silber (Spot) 27,68 27,88 -0,7% -0,20 +4,9% Platin (Spot) 1.178,75 1.182,50 -0,3% -3,75 +10,1% Kupfer-Future 4,63 4,67 -0,8% -0,04 +31,3%

Bei Gold sahen Teilnehmer eine Verschnaufpause nach dem kräftigen Vortagesschub, als der Preis je Feinunze im Verlauf erstmals seit Januar wieder über 1.900 Dollar gestiegen war. Die Sorge wegen einer möglichen geldpolitischen Straffung drückte Teilnehmern zufolge auf den Preis des zinslosen Goldes, der sich wenig verändert zeigte.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Im Streit um das von US-Präsident Joe Biden angestrebte Infrastrukturpaket haben die oppositionellen Republikaner einen Gegenvorschlag vorgelegt. Die konservative Senatorin Shelley Moore Capito bezeichnete das Maßnahmenpaket im Umfang von 928 Milliarden Dollar (rund 760 Milliarden Euro) als "ernsthafte Bemühung", eine parteiübergreifende Einigung zu erzielen. Bidens Sprecherin Jen Psaki sprach von einem "ermutigenden" Vorschlag und kündigte eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Weißem Haus und den Parteien im Kongress an.

Zugleich berichteten Medien von Budgeplänen der Biden-Administration in der Größenordnung von 6 Billionen Dollar für 2022.

INNENPOLITIK CHINA

Wegen Teilnahme an einer verbotenen Demonstration sind in Hongkong acht Demokratie-Aktivisten zu neuen Haftstrafen verurteilt worden, darunter der bereits inhaftierte Medienunternehmer Jimmy Lai. Lai wurde zu 14 weiteren Monaten Gefängnis verurteilt, womit sich seine Haftstrafe auf insgesamt 20 Monate erhöht. Unter den Verurteilten sind unter anderen die ehemaligen Abgeordneten Lee Cheuk-Yan und Leung Kwok-Hung.

COSTCO

hat dank steigender Nachfrage in ihrem jüngsten Quartal deutlich mehr verdient und umgesetzt, warnt aber vor steigenden Kosten. Das Handelsunternehmen hat im Geschäftsquartal per 9. Mai einen Umsatz von 45,28 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, ein Anstieg von fast 22 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten mit einem Umsatz von 43,65 Milliarden Dollar gerechnet.

HP / DELL

Ein durch eine Pandemie ausgelöster Run auf Computer hat den Herstellern HP Inc und Dell Technologies Inc trotz eines Halbleitermangels starke Finanzergebnisse im jüngsten Quartal beschert. Dell berichtete, dass der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent gestiegen sei. Laut International Data Corp stiegen die PC-Lieferungen insgesamt um 13 Prozent im Jahr 2020 und sollen trotz der Halbleiterknappheit im Jahr 2021 um 18 Prozent zulegen. "Wir sehen weiterhin eine sehr starke Nachfrage der Verbraucher, und auch die Nachfrage der Unternehmen beginnt sich zu verstärken, da die Büros wieder öffnen", sagte HP-Chef Enrique Lores.

NIKE

Die Trennung des Sportartikelherstellers von Fußball-Superstar Neymar da Silva Santos Junior vergangenes Jahr hatte seinen Grund offenbar in Vorwürfen sexueller Übergriffe. Damals habe das Unternehmen begonnen, die Behauptung einer Nike-Mitarbeiterin zu untersuchen, wonach der brasilianische Sportler sie sexuell belästigt habe, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen und zeigen Dokumente, die vom Wall Street Journal eingesehen wurden.

SALESFORCE

hat im ersten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen und den Jahresausblick angehoben. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 469 Millionen US-Dollar oder 50 Cent je Aktie verglichen mit 99 Millionen Dollar oder 11 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,21 Dollar je Aktie verglichen mit 70 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg auf 5,96 Milliarden Dollar von 4,87 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 88 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 5,89 Milliarden Dollar gerechnet.

