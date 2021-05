Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX tut sich aktuell schwer, Gewinne über den kompletten Handelstag zu halten. So auch gestern. Kurzzeitig war der deutsche Leitindex drauf und dran über 15.500 Punkten zu springen. Dann rutschte er wieder ab. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, AMC Entertainment, Virgin Galactic, Beyond Meat, Salesforce, Boeing, Deutsche Post, Vonovia, Airbus, Teamviewer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.